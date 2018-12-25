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أول لقاء درامي بين سوسن بدر ومي عز الدين في "البرنسيسة بيسة" رمضان المقبل

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:19 م
أول لقاء درامي بين سوسن بدر ومي عز الدين في البرنسيسة بيسة رمضان المقبل
سوسن بدر
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الفجر الفني
 
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تشارك الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى بطولة مسلسل "البرنسيسة بيسة"، والذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد، وتلتقى سوسن بمى لأول مرة فى الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى.
 

ويُعد مسلسل "البرنسيسة بيسة" التعاون الأول دراميًا الذى يجمع بين مى عز الدين والمخرج أكرم فريد عقب أن تعاونا من قبل فى السينما وقدما 3 أفلام وهى "فرح"، و"أيظن"، والجزء الأول من "عمر وسلمى".


وتصور حاليا سوسن بدر الجزء الثانى من مسلسل "ابو العروسة" ، ومن المقرر عرض أولى حلقاته السبت المقبل، ويشارك فى بطولته سيد رجب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وأميرة الشريف، ورانيا فريد شوقى، ونرمين الفقى، وأخرون، تأليف هانى كمال، وإخراج كمال منصور.
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