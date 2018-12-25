السودان.. ننشر حصيلة إصابات احتجاجات "المهنيين"

أكد الأطباء بتجمع المهنيبن السودانيين، إصابة 8 متظاهرين بالرصاص الحي ثلاثة منهم أصيبوا في الرأس والبطن وحالتهم خطيرة، وذلك خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء.

كما أعلن الأطباء إصابة المئات نتيجة الضرب بالعصى الثقيلة واختناقات بسبب الغاز المسيل للدموع.

وكانت قد فرقت السلطات الأمنية مظاهرة تجمع المهنيين السودانيين بالغاز المسيل للدموع والهراوات في محيط القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

واندلعت المظاهرات الأسبوع الماضي احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي في مدن مختلفة في البلاد راح ضحيتها 15 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بالرصاص الذي أطلقته السلطات.