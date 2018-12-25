ضبط متهم بسرقة حقيبة من راكب داخل محطة سكك حديد الجيزة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الجيزة والقوة المرافقة من ضبط المدعو (م. ب. ع) سن 32 بدون عمل"، حال شروعه في سرقة الحقيبة الخاصة بالمدعو (و. إ. ح) سن 46 طبيب بيطري بأسلوب المغافلة وبداخلها (جهاز لاب توب – بعض الأوراق الشخصية) أثناء تواجدهما داخل القطار رقم 2009 VIP (أسوان / القاهرة) عقب وصوله محطة سكك حديد الجيزة.





يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والتي تهدف لمكافحة الجريمة بشتي صورها منعا وكشفا وضبط مرتكبيها خاصة مكافحة جرائم السرقات وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي بمرفق السكة الحديد، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه الواقعة.





بالكشف عن المتهم، تبين سابقة اتهامه في قضيتين منهما قضية جنح مركز شرطة جرجا "سرقة متنوعة"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين (مخدرات – سرقة) منهما قضية جنايات قسم شرطة ثان أسيوط "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات غيابي.





بالعرض على اللواء مصطفــى الرزاز، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.





تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة 0