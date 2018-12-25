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بعد بلاغ باختفائها.. انتشال جثة سيدة مسنة من أحد الترع بالغربية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:02 م
بعد بلاغ باختفائها.. انتشال جثة سيدة مسنة من أحد الترع بالغربية
مديريرة امن الغربية
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أيمن يحيي
 
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تمكن الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات المائية بالغربية، من انتشال جثة سيدة مسنه من أحد الترع بعد بلاغ لاهليتها باختفائها.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات ببلاغ لاهلية باختفاء كاملة عبد الله رميح ٧٨ سنه مقيمة قرية الدلجمون.

واثناء تحريات الرائد هادى جميل سالم رئيس المباحث، تبلغ من الأهالى وجود جثة طافية بالترعة الموجوده بالقرب من محل سكن المتغيبة.

تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام والكشف عليها بمعرفة الطب الشرعى لبيان وجود شبهه جنائية من عدمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتصرف.
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