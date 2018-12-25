نجلة السادات: ما يتم الآن في مصر إعادة بناء لـ30 عام خراب

قالت رقية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها عاشت وتعايشت المرحلة الأولى من كفاح والدها التي أدت إلى عظمة أنور السادات.





وتابعت "السادات"، خلال مداخلة تليفونية مع "الفضائية المصرية" مساء الثلاثاء،: "والدي لو كان الحكم العالم كله مش قليل عليه".





وأضافت أن خطط التنمية التي تتم حاليًا في مصر شيء عظيم، ومسئولية كبيرة لأنها إعادة بناء لـ30 عام خراب، معقبة: "ما تواجهه مصر الآن هي حرب بطريقة أخرى".





وتحل اليوم، الموافق 25 ديسمبر، الذكرى المئوية لمولد الزعيم الراحل محمد أنور السادات.





وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة بمناسبة ذكرى مئوية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن سيرة السادات ملهمة للجميع، وأنه شخص تفانى حتى آخر قطرة من دمه لخدمة وطنه.





وقال "السيسي"، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من أشجع وأخلص أبناء مصر، رجل تجسدت فيه حكم شعب مصر وامتلك شجاعة القرار ورؤية المستقبل، فاستحق تقديرًا خالدًا من شعبه ووطنه بل ومن جميع شعوب العالم.





وأضاف أن الرئيس الأسبق بطل مصري الذي تظل سيرته ملهمة لنا وللأجيال المقبلة من بعدنا، "لقد اتخذ السادات قرار حرب أكتوبر المجيدة في ظل ظروف صعبة، وتحت ضغوط هائلة لم تفقده تماسكه الذهني والعصبي، فأجاد التخطيط، والإعداد والترتيب، سياسيًا من خلال عبقرية مشهود لها، وعسكريًا من خلال كفاءة وقدرة قواتنا المسلحة العظيمة، فكان الانتصار الذي أعاد لمصر والأمة العربية بأسرها الكرامة والشرف، وأكد مدى قوة وصلابة هذا الشعب العظيم".



