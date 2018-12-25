رسميًا.. ميلان يستأنف العقوبات الأوروبية أمام محكمة التحكيم الرياضي

أعلن نادي ميلان الإيطالي الثلاثاء أنّه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) العقوبات التي اتخذها بحقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) على خلفية عدم احترام قواعد اللعب المالي النظيف.





وأورد النادي اللومباردي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي قبل المرحلة الثامنة عشرة غداً الأربعاء، في بيان على موقعه الإلكتروني: "ايه سي ميلان، بعد أن أخذ علماً بقرار هيئة الرقابة المالية على الأندية، يعرب عن خيبة أمله ويعلن أنّه سيستأنف هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان".





وقرّر ويفا في 14 كانون الأول/ديسمبر استبعاد النادي الإيطالي من إحدى مسابقتيه (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في حال تأهله) في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024 "إذا لم يعد التوازن لوضعه المالي بحلول 30 حزيران/يونيو 2021".





ولا تزال هناك 12 مليون يورو محتجزة لميلان من مشاركته في الموسم الحالي من "يوروبا ليغ" (ودعها هذا الشهر)، ولن يكون بمقدوره تسجيل أكثر من 21 لاعباً في حال تأهله للمشاركة في الموسمين المقبلين، بحسب الاتحاد الأوروبي.



