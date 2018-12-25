إليكِ أهم العلامات التي تشير إلى نقص "فيتامين C" بالجسم
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:00 م
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يعتبر فيتامين سي من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ويدخل في عمل أعضاء الجسم وعدد من العمليات الحيوية، وأي نقصان به يضر الجسم.
علامات نقص فيتامين C بالجسم:-
- تكرار الإصابة بالأمراض المعدية.
- سهولة الإصابة بالكدمات في مختلف مناطق الجسم.
- زيادة الوزن بدون سبب.
- ضعف في العظام والإصابة بالهشاشة.
- شحوب البشرة وتأثرها.
- الإصابة بفقر الدم.
- التعب والإرهاق العام.
- سوء المزاج و الاضطرابات النفسية.
- اضطرابات متكررة في النوم.
- تلف الشعر.
- تكسر الأظافر وضعفها وتشققها.
- ألم في العضلات و المفاصل.
مصادر فيتامين سي الطبيعية:
البابايا، الفلفل الأحمر، البروكلي ، الكيوي، الفراولة، البرتقال، براعم بروكسل، الأناناس، الزعتر، الليمون، البقدونس، الطماطم، البروكلي، الكاكا، الكرز، الجوافة، الموز، الخس، البازلاء، اللوز.
ملاحظة.. قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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