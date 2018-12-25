إليكِ أهم العلامات التي تشير إلى نقص "فيتامين C" بالجسم

يعتبر فيتامين سي من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ويدخل في عمل أعضاء الجسم وعدد من العمليات الحيوية، وأي نقصان به يضر الجسم.





علامات نقص فيتامين C بالجسم:-

- تكرار الإصابة بالأمراض المعدية.

- سهولة الإصابة بالكدمات في مختلف مناطق الجسم.

- زيادة الوزن بدون سبب.

- ضعف في العظام والإصابة بالهشاشة.

- شحوب البشرة وتأثرها.

- الإصابة بفقر الدم.

- التعب والإرهاق العام.

- سوء المزاج و الاضطرابات النفسية.

- اضطرابات متكررة في النوم.

- تلف الشعر.

- تكسر الأظافر وضعفها وتشققها.

- ألم في العضلات و المفاصل.





مصادر فيتامين سي الطبيعية:

البابايا، الفلفل الأحمر، البروكلي ، الكيوي، الفراولة، البرتقال، براعم بروكسل، الأناناس، الزعتر، الليمون، البقدونس، الطماطم، البروكلي، الكاكا، الكرز، الجوافة، الموز، الخس، البازلاء، اللوز.



