هبة هجرس للسيسي: دمتم لنا ولكل المصريين ذخرا وفخرا

أرسلت النائبة هبة هجرس عضو المجلسين القومى للمرأة والقومي للإعاقة، برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لاهتمامه بالأشخاص ذوى الإعاقة.





وقالت خلال برقيتها: "باسمي كواحدة من ملايين الأشخاص ذوى الإعاقة في ربوع مصر وباسم جموع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين تتشرف بتمثيلهم تحت قبة البرلمان، أقدم آيات الشكر والعرفان على كل ما قدمته لجعل قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة في مقدمة أولويات السلطة التنفيذية وعلى رأس اهتمامات السلطة التشريعية.. بعد عقود من التهميش والإهمال وهو ما أثمر واقع ومستقبل مضيء لقرابة 15 مليون مصري".





وأشادت "هجرس" باهتمام الرئيس لإصدار واحد من أفضل القوانين المنصفة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في العالم وهو القانون رقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وما وجهتم به لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتخصيصكم لعام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضا تعيين أول نائب معين بالبرلمان من الأشخاص ذوى الإعاقة وتعيين لأول مرة عضوة في مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة من السيدات ذات الإعاقة، إضافة إلى توجيهاته لكل الوزارات والهيئات بالدولة الذى هو بمثابة برنامج عمل واضح لوضع أولوية لحل مشكلات وقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة وهو ما اتضح جليا في خطابكم باحتفالية مصر بختام عام الأشخاص ذوى الإعاقة".





وأكدت على أن ما قدمه الرئيس لكل مواطن مصرى ذو إعاقة يجعله يشعر أنه مواطن كامل المواطنة له ما لكل مواطن من حقوق وعليه ما على كل مواطن من واجبات، قائلة: "اليوم ونحن نستشرف معا مستقبلا واعدا للأشخاص ذوى الإعاقة بفضل دعمكم وما قدمتموه لنا نعدكم أن نضاعف الجهد والعمل في كل المجالات لرفعة بلدنا الحبية، مختتمة: مصر، سيدى الرئيس، دمتم لنا ولكل المصريين ذخرا وفخرا ودمتم لمصر الحبيبة قائدا نحو الرقى والتقدم في كل المجالات وتحيا مصر.. تحيا مصر".



