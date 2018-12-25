"صراخ الندم" يفتح الباب أمام مينا بولس لخوض أول تجربة سينمائية

يدخل الفنان الشاب "مينا بولس" أول تجربة له في عالم السينما، وذلك من خلال فيلم درامي قصير، يحمل أسم "صراخ الندم".





ويواصل "مينا" الاستعداد لفيلمه الجديد ومن المقرر تصويره خلال شهر يناير المقبل لعرضه في شهر رمضان، واكتشف المحيطين به موهبته التمثيلية من خلال تقليده لأكثر من شخصية فنية مثل : أحمد حلمي ومحمد هنيدي وهاني رمزي، ومحمد صبحي.





يذكر أن "مينا" قد تألق في مجال الإعلانات، حيث قدم عددًا من الإعلانات على منتجات السوائل الغازية، وغيرها مما جذب الجمهور له.