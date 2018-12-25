هل تزوج كل من ليام هيمسورث ومايلي سايرس؟

ترددت أنباء قوية حول زواج كل من النجم ليام هيمسورث بخطيبته المغنية مايلي سايرس بعد انتشار لقطات لهما وهما يقطعان كعكة يرجح أنها خصصت لمناسبة سعيدة.





وكان أحد أصدقاء النجمين هو من قام بتسريب هذه اللقطات التي أثارت جدلا كبيرا وتساؤلات عن حقيقة إتمامها لزواجهما رسميا بعد سنوات طويلة من الارتباط.









وحتى الآن لم يقد أي من الثنائي على تأكيد هذه الشائعات أو نفيها، غير أن مصادر مقربة من عائلاتهم أكدت أنهما عقدا النية على الزواج بعد خسارتهم لمنزلهم بحرائق كاليفورنيا الأخيرة.