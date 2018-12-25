شبيك لبيك "أندرو" بين إيديك.. "بابا نويل" يُحقق أحلام الأيتام في رأس السنة

بينما كان السكون سيد الأرجاء في أحد الشوارع الجانبية بحي العباسية، أطل هو من بعيد، حاملًا كيسه الأسود، متكئا على عصاه الملونة، يرتدي ذلك الزي الأحمر الشهير، الذي كان كافيًا ليخرج الجميع عن صمتهم، فيلتف المارة حوله، وينكسر هدوء سكان المنطقة، ويقفز الأطفال تهليلًا فيتسابقون على إلقاء نظرة عليه من النوافذ.





وفي الوقت الذي أقبل الجميع عليه للحصول على هدايا "بابا نويل" الشهيرة، كان أندرو أشرف، يراقب نافذة يهتف منها الأطفال باسمه، ومن خلف تلك اللحية البيضاء الغزيرة التي أخفت ملامحه، ارتسمت ابتسامة على وجهه تعبر عن سعادته بإدخال السرور على قلب هؤلاء الصغار، فمقصده الأول كان أطفال إحدى دور الأيتام، ممن قرر مشاركة احتفالات رأس السنة الميلادية بينهم بشكل تطوعي.





ولم يكن هذا هو العام الأول الذي يتشارك فيه الشاب "أندرو" ذو الثلاثة وعشرون عامًا، احتفالات الكريسماس مع الأيتام، فقد اعتاد منذ ثلاثة سنوات أن يزرع الفرحة في نفوس الصغار والكبار خلال المناسبات المتنوعة: "عملت بوجي وطمطم في رمضان وبنزل الشوارع في الأعياد أوزع هدايا على أهالي المنطقة والأطفال".







