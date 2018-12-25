عاجل.. تعرف على موعد وصول لجنة الكاف لمصر لتقييم ملف استضافة كان 2019

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الشركة الفرنسية المسئولة عن تقييم الملفين المصري والجنوب أفريقي لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، ستصل خلال وقت قريب لزيارة الملاعب.

وأكد مجاهد، أن اللجنة ستزور مصر في أي وقت وليس بالضرورة أن تُخطر اتحاد الكرة بموعد وصولها ولكننا مستعدون لوصولها في أي وقت.

وأضاف مجاهد، أن هناك أنباء عن تواجد وفد الشركة في مصر لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي، يوم 1 يناير المقبل، لتقييم وضع الجماهير.





وعقد الجبلاية، اجتماعه اليوم بالجزيرة، من أجل مناقشة بعض الملفات أهمها متابعة تطورات ملف مصر فيما يتعلق بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، ومناقشة بعض الأمور الداخلية الخاصة باتحاد الكرة.





الجبلاية تحدد موعد استكمال اجتماعها وتكلف لطيف بملف للكرة الشاطئية:

حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، يوم 5 يناير المقبل لاستكمال جدول أعماله ومتابعة تطورات ملف مصر فيما يتعلق بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، ومناقشة بعض الأمور الداخلية الخاصة بالجبلاية.

كما تكليف خالد لطيف عضو مجلس الإدارة، بوضع تصور للكرة الشاطئية ومستقبلها في المرحلة المقبلة، وعرضه على مجلس إدارة الجبلاية، فور الانتهاء من التصور.

وكان الاتحاد المصري وجه الشكر للجهاز الفني للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبدالرازق، عقب الفشل في التتويج بلقب أفريقيا والتي نظمتها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وعقد مسؤولو الجبلاية اجتماعهم اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة بعض الملفات ومنها وضع تصور لاستضافة نهائيات الإمم الإفريقية منتصف العام المقبل.