قائد سابق في "الناتو": أردوغان ابتز ترامب بشأن الانسحاب من سوريا
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:20 م
ترجمة - محمد حسين
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صرح القائد السابق لحلف الناتو، ويسلي كلارك، بأن تحرك دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من سوريا يبعث على التكهنات حول ما إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أبتز نظيره الأمريكي في القرار.
وفي مقابلة مع سي إن إن، أشار كلارك على وجه التحديد إلى عدم وجود "أي مبرر استراتيجي للقرار"، حيث قال إنه سأل حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط عن إذا ما قام أردوغان بابتزاز الرئيس الأمريكي بشأن الانسحاب من سوريا أو إن كان هناك أي مكافأة من وراء ذلك.
وادعى أن قرار ترامب قد يثير أيضا تساؤلات حول سياسة واشنطن الخارجية، قائلًا: "ما الذي يقوله المشهد عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة.. إننا غير جديرين بالثقة.. إننا نتخذ قرارات استراتيجية على أساس عدم وجود منطق استراتيجي. ما هو نوع الشخص الذي يدير الدفة؟ هذه هي القضية."
وجاءت تصريحاته بعد يوم واحد من نشر "ترامب" أن "أردوغان" أبلغه أن تركيا ستقضي على كل ما تبقى من "داعش" في سوريا، وأنه رجل يستطيع القيام بذلك بالإضافة إلى أن على تركيا على المدخل والدور التالي.. قواتنا ستعود إلى الوطن.
وجاءت ذلك بعد تقرير لشبكة سي.إن.إن نقلًا عن عدة مصادر في البنتاجون قولها، الاسبوع الماضي، إن وزير الدفاع المنتهية ولايته جيمس ماتيس وقع على أمر بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
وقد تزامن ذلك مع كتابة "ماتيس" لخطاب استقالته، والذي ذكر فيه أن "ترامب" لديه الحق في أن يكون لديه وزير دفاع " تتماشى آراؤه بشكل أفضل مع آراء الرئيس الأمريكي.
وكان قد أعلن ماتيس استقالته يوم الخميس الماضي، بعد يوم من قرار "ترامب" سحب القوات الأمريكية من سوريا، ونشر على "تويتر" أن الولايات المتحدة قد هزمت جماعة "داعش" الإرهابية في سوريا.
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