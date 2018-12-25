"جهاز المشروعات": انتهينا من 18 الف مشروع في محافظة الجيزة فقط

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قال محمد سلطان، مدير قطاع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجيزة، إن الجهاز يخطط لتحويل المشروعات الغير رسمية إلى رسمية، ولكن هذا الأمر في حاجة لتعديل القوانين القائمة، وإعطاء مزايا لأصحاب هذه المشاريع، خاصة أن هذا الأمر سيزيد حصيلة الدولة من الضرائب.



وتابع "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار، مساء الثلاثاء، أن الدولة قامت بإنشاء شباك واحد لتسهيل إنشاء المشاريع، وعند عدم وجود فكرة مشروع لدى الشباب يقوم الجهاز بتدريب الشباب على دراسة الجدوى، وعرض عليه الكثير من أفكار المشاريع، ومن ثم توفير له التمويل المناسب.



وأضاف أن الجهاز يعطي قروضًا تتراوح ما بين 2 إلي 10 مليون جنيه، والفائدة على القروض تصل لـ5%، لافتًا إلى أن الجهاز يُعفي أصحاب المشاريع البسيطة من الضرائب لمدة 5 سنوات على قيمة القرض التيس حصل عليه من الجهاز.



وأشار أن جهاز المشروعات الصغيرة قام بإنشاء 18 الف مشروع في محافظة الجيزة خلال المرحلة الأخيرة، مما وفر87 الف فرصة عمل برأس مثال وصل لـ1.3 مليار.



