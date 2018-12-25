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حسام حسن يفتح باب الرحيل أمام مدافع بيراميدز

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 07:12 م
حسام حسن يفتح باب الرحيل أمام مدافع بيراميدز
حسام حسن
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هاني عصام
 
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رحب حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز برحيل عمر الميداني لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وعدم استمراره مع الفريق.


وجاء رحيل العميد بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب بالرباط الصليبي وتراجع مستواه عما كان عليه من قبل.


ويفكر العميد في التعاقد مع مدافع جديد ليحل محل الميداني بين صفوف الفريق أو الاكتفاء بالبدلاء المتواجدين في قائمة الفريق.

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