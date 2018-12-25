حصاد الأحزاب في 2018.. اندماج وأزمة واستقالات جماعية (تقرير)

شهدت الحالة السياسية في مصر عام 2018 تغيرات غير مُسبوقة على عكس السنوات الماضية، وكانت بداية التغير الحقيقي حين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة للأحزاب السياسية للاندماج؛ لتوحيد جهودهم بدلًا من حالة ضعف أدائهم بالشارع المصري، وانضمام حملة "كلنا معاك" مع حزب مستقبل وطن، مرورًا بالاستقالات التي اجتاحت حزب المصريين الأحرار بالإضافة إلى عقد انتخابات على رئاسة أحزاب "الوفد وحماة وطن والحركة الوطنية المصرية" إلى تدشين تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم 60 حزبًا سياسيًا.





من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز ما حدث للساحة السياسية في مصر خلال 2018 على النحو التالي:





اندماج الأحزاب:





في مايو من العام الجاري، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر الوطني الخامس للشباب، أجهزة الإعلام لتبني حملة لدعوة الأحزاب للاندماج في 10 أحزاب بدلا من عددها الحالي، تزامنًا مع ضعف أداء معظم الأحزاب والتي بلغ عددها لأكثر من 104 حزب، وضعف التواصل مع الشارع المصري.





وبعد دعوة الرئيس، دعا حزب الوفد، الأحزاب لعقد اجتماع لبحث إنشاء لجنة من الأحزاب للتواصل مع السلطة التنفيذية، وأعلن حينها حزب المحافظين عن التواصل مع عدد من الأحزاب لتشكيل ائتلاف سياسي مع الأحزاب المُتقاربة معه فكريًا، وأعلن حزب التجمع آنذاك عن موافقته بشأن توحيد أحزاب اليسار المصري تحت مظلة سياسية مُوحدة كخطوة تمهيدية نحو الاندماج، ألا أن التجربة الوحيدة التي نجحت هي اندماج حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2018 مع حزب "مستقبل وطن" في كيان واحد انطلاقًا من مبدأ المسئولية الوطنية وأملًا في سيادة قيم الوحدة والائتلاف بين الجميع لصالح مصر وشعبها.





وأكد المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، أن هذا الاندماج يأتي ليكون الكيان الموحد الأقوى والمُتفهم لتحولات المرحلة الراهنة، خاصة في ظل احتياج الوطن لكل سواعد أبنائه، والسعي لتنفيذ ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من ضرورة الاندماج وتقوية الحياة الحزبية.





وقال الدكتور محمد منظور رئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، والذي شغل منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بعد الاندماج مع الحزب، إن هذا الاندماج يأتي لتحقيق الصالح الوطني العام، مُشيرًا إلى أنه ستكون على الحزب مهام كبيرة بعد انضمام نواب وكوادر جديدة له، منها توسيع القاعدة الشعبية في الشارع له، والطموح من أجل تشكيل أغلبية برلمانية في المجلس المقبل، وأيضًا المساهمة في تشكيل جزء من الحكومة، وكذلك بناء قاعدة جماهيرية في الشارع، والذي يحتاج إلى عمل قوي ومتماسك.





أزمات حزب الوفد:





شهد حزب الوفد خلال عام 2018 العديد من الأحداث، أهمها الانتخابات على رئاسة الحزب، وأعلن محمد الحسيني عضو اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد عن فوز المستشار بهاء أبوشقة برئاسة الحزب، بعد حصده 1384 صوتًا مقابل 990 صوت للمهندس حسام الخولي، وبعد الانتخابات تقدم المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد وأحد القيادات البارزة في بيت الأمة باستقالته وأصبح حاليًا يشغل منصب الأمين العام لحزب مستقبل وطن.





وخلال رئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد، فصل عضو الحزب محمد أحمد فؤاد نائب العمرانية من الحزب وكافة تشكيلاته عقب سخرية النائب من إعلان الحزب عدم مسئوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقدم منه.





وخلال أزمة فصل النائب محمد فؤاد من الحزب، أعلن المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استقالته من حزب الوفد، قائلا:"أعطيت مخلصا منذ اللحظة الأولى لالتحاقي بالحزب على قدر علمي وقدراتي وكل ما يمكنني من جهد وبذل فلم اصطدم يوما بأحد دون وجه حق، ولم أتجاوز في حق أحد مهما اختلفت وإنما كان منهجي قائما على البناء".





وبعد الانتهاء من انتخابات رئاسة الحزب، عقدت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد وفاز 50 عضوًا و5 على منصب سكرتارية الحزب، وقام الخاسرون بإدلاء تصريحات تشك في نزاهة سير الانتخابات وبعدها بساعات أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة بيانًا رسميًا أكد فيه أنه بناء على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2018 بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لمواجهة محاولات "البعض" لهدم الحزب وبنيانه وهى المحاولات التي يقوم بها بعض المُرشحين الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا الأخيرة، فصل عدد من هؤلاء المرشحين لخروجهم على الالتزام الحزبي، وهم:"ياسر قورة، محمد الحسينى، محمد ابراهيم، أحمد عطالله، فتحى مرسى، شريف حمودة".





وبعد قرار "أبوشقة" بفصل 6 من قيادات حزب الوفد، قرر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، تجميد نشاطه داخل بيت الأمة.





ماذا حدث لحزب المصريين الأحرار؟:





في هذا العام، اجتاحت الاستقالات على حزب المصريين الأحرار من قبل نوابه وانضمامهم لحزب مستقبل وطن، وتقدم النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب السابق باستقالته وانضم لحزب مستقبل وطن وهو الآن يشغل منصب نائب رئيس الحزب.





وهناك العديد من النواب الذي أعلنوا انضمام لحزب مستقبل وطن واستقالوا من حزب المصريين الأحرار وهم: "طارق رضوان، هشام الشعينى، مصطفى سالم، خالد عبد العزيز، محمد المسعود، عبد المنعم شهاب، إبراهيم عبد الوهاب، سامى المشد، رياض عبد الستار، محمد الكومى، اللواء خالد خلف الله، اللواء سيف إبراهيم، العميد محمد الجبالى، أحمد رفعت، سامى رمضان، إيناس عبد الحليم، عمر وطنى، محمد الكومي، إيهاب الطماوي".





تغيرات حزب الحركة الوطنية:





شهد حزب الحركة الوطنية المصرية خلال عام 2018، انتخابات على منصب رئيس الحزب، وفاز اللواء رؤوف السيد برئاسة الحزب بالتزكية ولم يتقدم أي عضو من أعضاء الحزب بأي طعن ضد ترشح اللواء رؤوف السيد.





ائتلاف دعم مصر:





فاز الدكتور عبدالهادي القصبي برئاسة ائتلاف "دعم مصر" بالتزكية في الانتخابات التي جريت في سبتمبر الماضي، لانتخاب رئيسًا جديدًا للائتلاف خلفًا للمهندس محمد السويدي.





وخلال هذا العام، شغل الدكتور عبدالهادي القصبي منصب نائبًا لرئيس حزب مستقبل وطن بعد اندماج حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مع الحزب.





انتخابات حزب حماة وطن:





وخلال عام 2018، عقدت انتخابات على رئاسة حزب حماة وطن، وفاز الفريق جلال الهريدي برئاسة الحزب حتى عام 2022 بالتزكية.





تدشين تحالف الأحزاب المصرية:





وشهد الشهر الجاري من 2018، تدشين تحالف الأحزاب المصرية، بين التحالف السياسي المصري بقيادة تيسير مطر رئيس الحزب الدستوري اللاجتماعي الحر، وتحالف "الأمة" بقيادة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمُرشح الرئاسي السابق، والذي يضم 60 حزبًا سياسيًا.





من جانبه، قال المهندس تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، المُنسق العام لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، إن تحالف الأحزاب السياسية يهدف إلى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، والقوات المسلحة في كل القضايا الداخلية والخارجية لتكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالدولة المصرية.





وأكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن تحالف الأحزاب المصرية هو تحالف أحزب ستعمل يد واحدة من أجل مصر وحمايتها، مؤكدًا أن الحياة الحزبية في مصر لن تقوى إلا من خلال التمدد بالقواعد الشعبية في الشارع.



