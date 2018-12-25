هواتف "Realme" الذكية تنطلق في السوق المصري 9 يناير المقبل





في خطوة تمثل طفرة لسوق الهواتف الذكية في مصر، تنطلق شركة "Realme Egypt" المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية إلى السوق المصري في شهر يناير 2019 لتدشن عدد من الهواتف الذكية التي تستهدف فئة الشباب الذين يركزون على الأداء القوي والتصميم العصري بالتزامن مع أحدث التكنولوجيا في صناعة الهواتف الذكية.

وتستعد "Realme Egypt" لتحقيق طفرة في السوق المصري من خلال تقديم هاتف “Realme 2 Pro” وهاتف" Realme C1” يوم 9 يناير المقبل على موقع التسوق الإلكتروني "جوميا" ، واللذان يمثلان إصدارات متميزة من الهواتف الذكية سواء في المميزات أو الأسعار، حيث ستجمع إصدارات الهواتف بين الجودة والأناقة والقوة والتطور التكنولوجي والأسعار التنافسية المتناسبة مع مختلف فئات المستخدمين.

وتستعد "Realme Egypt" لطرح هاتف " Realme 2 Pro” الذي يأتي بمعالج "Qualcomm Snapdragon 660 AIE" و ذاكرة عشوائية 8GB و ذاكرة قراءة داخلية 128GB وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل و 2 ميجابكسل لأداء وضع بورترية أكثر احترافية ، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. بالإضافة إلى طرح نسخة أخرى من نفس الهاتف بمميزات 4 جيجا رام وذاكرة 64 جيجا بايت وبسعر أكثر تنافسية.

كما يأتي الهاتف بشاشة FHD+ بحجم 6.3 بوصة وتتميز بتصميم Dewdrop، كما تشغل الشاشة %90.8 من حجم واجهة الهاتف بالإضافة إلى التصميم الزجاجي العاكس للواجهه الخلفية التي تعطى مظهر أكثر أناقة.

أما هاتف "Realme C1” الذي تعتزم شركة "Realme Egypt" طرحه في السوق المصري يأتي بمعالج "Qualcomm Snapdragon 450 Octa-core CPU" وبطارية كبيرة سعة 4230 ميللي أمبير وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل و 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.