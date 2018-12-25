رمضان السيد: مباراة بورتو "نهائي كأس" وكليوباترا جاهز للصعود
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:05 م
علي نبوي
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أكد رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه ينتظره مباراة هامة أمام فريق بورتو السويس غدا الأربعاء في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.
وأضاف السيد :"تحدثنا مع اللاعبين بأننا دخلنا في مرحلة الحسم، وعلينا عدم إهدار أي نقطة لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز واعتبار أي مباراة مقبلة كمباريات كؤوس".
وأضاف "لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة، اذا كان هناك رغبة في تحقيق الهدف".
وواصل "المنافسة قوية جدا بين أكثر من فريق في المجموعة، وأعتقد بأن من يملك البدائل والنفس الطويل سيحصل على تذكرة الصعود للدوري الممتاز".
وأشار "لا نتحدث نهائيا عن المنافس ونعلم جيدا أن هناك ٥ فرق تنافسنا، لكننا لا ننظر إلى نتائجهم، ونفكر فقط في مبارياتنا وحصد النقاط الثلاث فيها".
وأتم حديثه "المرحلة المقبلة هامة للغاية ونخوض كل مباراة بهدف الفوز، ونأمل في تحقيق هدفنا".
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