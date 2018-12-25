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البورصة تعلن أجازة يومين خلال الأسبوع المقبل بمناسبة انتهاء السنة الميلادية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:58 م
البورصة تعلن أجازة يومين خلال الأسبوع المقبل بمناسبة انتهاء السنة الميلادية
جرس البورصة المصرية
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الفجر الاقتصادي
 
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قررت إدارة البورصة عن تعطل العمل يومين خلال الأسبوع المقبل، بمناسبة انتهاء السنة الميلادية، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت إدارة البورصة، تعطيل العمل يومي الاثنين والثلاثاء ولمدة يومين، من الأسبوع المقبل، نظرا لانتهاء السنة الميلادية .

وقال بيان أصدرته ادارة البورصة المصرية إنه من المقرر استئناف العمل اعتبارا من الأربعاء من نفس الأسبوع.
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