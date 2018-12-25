مران الزمالك.. زيزو وحفني ينتظمان في تدريبات الفريق وتدريبات تأهيلية لـ"كاسونجو وأحداد"

انتظم الثنائي محمود عبدالعزيز وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامه حالياً بملعب النادي.

وجاء ذلك عقب تعافي اللاعبين من الإجهاد العضلي الذي كان يعانيان منه.

وعلي جانب آخر، حصل أحمد مدبولي لاعب وسط الزمالك، علي راحه من المران بعد المشاركة مع فريق الشباب بالنادي مواليد 97 اليوم امام الداخليه ببطولة الجمهوريه للناشئين.

ويؤدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونغولي كابونجو كاسونجو والمغربي حميد احداد فقرة تأهيلية خاصة علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي.

حيث قام أحداد وكاسونجو بأداء تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد معاناتهما من بعض الإجهاد.. وفضل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كريستيان جروس، المدير الفنى عدم خوضهما التدريبات الجماعية علي أن بنتظما بالتدريبات خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق نفسه، يؤدي التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك تدرييات علاجية وتأهيلية بجمانيزيوم النادي وذلك بسبب معاناته من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء القطن التشادي الأخير.

في الإطار نفسه، يواصل محمود حمدي الونش مدافع الفريق، خوض البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من أجل التعافي والمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.