"مستقبل وطن" ينظم عددا من الفعاليات الخدمية بالقاهرة والمحافظات





في إطار حملات حزب مستقبل وطن المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، نظمت أمانات الحزب عددًا من الفعاليات والأنشطة فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطن .





حيث أطلقت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة: حملة نظافة وتجميل بشوارع المحافظة بمناطق " دار السلام، الزاوية الحمراء، وسط المدينة، غمرة، المرج، الموسكى، السلام"، كما نظمت أمانة الجيزة: ندوة تثقيفية حول "التوعية بأمراض الثدى"، بمجمع المصالح الحكومية بميدان الجيزة، فضلا عن تنظيم معرض للأسر المنتجة بمركز الحوامدية لمدة 3 أيام .





كما تم توزيع 750 بطانية بمنطقتي "كرداسة وأكتوبر"، كما تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للازم بمركز البدرشين، كذلك نظم فصول مراجعة نهائية لطلاب المراحل المختلفة لكافة المواد الدراسية المختلفة بالمجان بذات المركز كما نظم ندوة تثقيفية للنوعية بالمشاركة السياسية بمركز أطفيح .





كما وقعت أمانة الحزب بالغربية: بروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لبدء فعاليات مشروع محو الأمية بمراكز المحافظة، كما نظمت أمانة الحزب بالشرقية: حملة نظافة وتجميل بـ" خلف مصنع العتربى بمدينة مشتول السوق ، السلخانة بمركز فاقوس ".





وفى الدقهلية: نظمت أمانة الحزب حملة نظافة وتجميل بمنطقتى "سندوب، المجز، مدينة المنصورة، منطقة المحطة بمركز محلة دمنه "، وقامت أمانة الحزب بالمنوفية: بأعمال حملة نظافة وتجميل أمام مدرستى "السلام وطه حسين " بمدينة شبين الكوم





كما قامت أمانه الحزب بالإسكندرية: حملة نظافة بعدد من الشوارع بمحافظة الإسكندرية بمنطقتى "الدخيلة والعامرية "، كما قامت أمانة الحزب بمحافظة كفر الشيخ: بتوفير سيارات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية الحلافى بمركزى كفر الشيخ .





كما قامت بأعمال نظافة وتجميل شوارع "المحكمة، 23 يوليو، خلف شركة مياه مدينة كفر الشيخ، بجور مستشفى حميات بيلا، أمام مدافن سيدى سالم".



