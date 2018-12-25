نشرة أخبار السادسة.. السيسي يلتقي برئيس مجلس الشورى السعودي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، رئيس الوزراء يجري المسح الطبي ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

كواليس لقاء "السيسي" برئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور عبد الله بن محمد آل شيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، والوفد البرلماني المرافق له، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فضلاً عن القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

بيان هام من الخارجية يهم كل طالب مصري

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في الدراسة بالخارج بضرورة توخي الحذر عند التعامل مع وسطاء استقدام الطلبة، والتأكد من بيانات الجامعات الأجنبية المقرر التحاقهم بها، مع مراعاة شروط الالتحاق وصحة إجراءات القيد في تلك الجامعات، فضلا عن التأكد من إمكانية اعتماد الشهادات الدراسية التي سيحصلون عليها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

رئيس الوزراء يجري المسح الطبي ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المسح الطبي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

"الكنيسي" يعلن استقالته من نقابة الإعلاميين

أعلن حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، استقالته من النقابة احتجاجا على رفض لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب تعديل مواد في مشروع نقابة الإعلاميين، دون على العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وفقا لطلب مقدم مشروع القانون أسامة شرشر.

المغرب تنقذ 202 مهاجرا فى البحر المتوسط

تمكّن أفراد من البحرية الملكية المغربية من إنقاذ 202 مهاجر غير شرعي واستعادة 5 جثث أمس الإثنين، عبر عدة قوارب في البحر المتوسط، حسبما أفاد الجيش المغربي اليوم الثلاثاء.

إصابة 10 صحفيين في بنجلاديش إثر تعرضهم للاعتداء من قبل "ملثمين"

أصيب عشرة صحفيين في بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهم لاعتداء من قبل "ملثمين" مجهولين، لدى قيامهم بتغطية فعاليات أحد التجمعات الانتخابية، وذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة في البلاد.

شاهد.. تحطم طائرة على شاطئ في الولايات المتحدة

تحطمت طائرة ركاب خفيفة على ساحل ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، في 24 ديسمبر الجاري، عشية عيد الميلاد.