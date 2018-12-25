مقتل رئيس جمعية الإيفواريين في حادث جنائي بتونس

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، مقتل رئيس جمعية الإيفواريين بتونس، فاليكو كوليبالي، في حادث جنائي، والذي لا يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين التونسي والإيفواري.

ودعا الاتحاد، في بيان اليوم، السلطات التونسية إلى تحمل مسؤولية الحادث من أجل حماية الجاليات الأجنبية بتونس خاصة منها الإفريقية ضدّ كل أشكال العنف والتمييز.

يشار إلى أن مجموعة من "الشباب المنحرفين" قاموا بطعن رئيس الجمعية الإيفوارية - الأحد الماضي - عدة طعنات بسكين بغرض السرقة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى .

فيما أفادت وزارة الداخلية التونسية - في بيان أمس - أنه تم القبض على 6 أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي (21 سنة)، الذي اعترف بارتكابه حادث الطعن.