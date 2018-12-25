تركيا تحتجز 450 شخصا على علاقة بــ"جولن" خلال أسبوع

احتجزت الشرطة التركية 450 شخصاً الأسبوع الماضى بين 17 ديسمبر و 24 ديسمبر، كجزء من حملة ما بعد الانقلاب ضد أتباع حركة جولن، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، اليوم.

ووفقاً لصحيفة "تركيش مينيت" الثلاثاء، اعتقلت الشرطة التركية يوم الاثنين أيضا 47 شخصا على علاقة بجولن في محافظات بورصة وأنقرة وأوري.

وواصل الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية حملة ضد حركة جولن بعد عمليات الفساد في ديسمبر 2013 والتي تورطت فيها الدائرة الداخلية للحكومة ورئيس الوزراء حينها أردوغان.

كما يتهم أردوغان حركة جولن بتدبير محاولة انقلاب في يوليو 2016، وبالرغم من الحركة التي تنفي بشدة الانخراط في الانقلاب الفاشل، شنت الحكومة التركية حملة استهدافية تستهدف الجماعة في أعقاب الانقلاب الفاشل.

ومنذ ذلك الحين، تم فصل نحو 140 ألف موظف حكومي بموجب مراسيم حكومية، وتم التحقيق مع أكثر من 600 ألف شخص بتهم الإرهاب.

وقالت المفوضية الأوروبية في تقرير لها في 17 أبريل إنه منذ بدء حالة الطوارئ التي انتهت الآن في 20 يوليو 2016، تم احتجاز أكثر من 150،000 شخص واعتقال 78،000 شخص.