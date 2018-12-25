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العراق يعلن يوم "25 ديسمبر" إجازة رسمية بأنحاء البلاد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:45 م
العراق يعلن يوم 25 ديسمبر إجازة رسمية بأنحاء البلاد
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على قانون بمناسبة يوم عيد الميلاد، 25 ديسمبر، كعيد رسمي في جميع أنحاء البلاد، وليس مقتصراً على المسيحيين فقط، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

 

ووفقاً لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، صوّت مجلس الوزراء على تعديل قانون الأعياد الوطنية في البلد الذي يعتبر عيد الميلاد يوم عطلة لجميع العراقيين، وليس للمجتمع المسيحي فقط، كما كان الحال منذ عقود.


وقالت الحكومة العراقية فى تغريدة عبر موقع تويتر "عيد ميلاد سعيد لمواطنينا المسيحيين، جميع العراقيين وجميع الذين يحتفلون حول العالم".

وقبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، كان هناك حوالي 1.4 مليون مسيحي في البلاد، ومع ذلك، تضاءلت أعدادهم إلى ما يقرب من 300000 بعد فرار مئات الآلاف من البلاد في أعقاب العنف والهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة المختلفة على مر السنين.

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