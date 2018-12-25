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ضبط عاطل بحوزته 19 تذكرة هيروين في الخانكة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:42 م
ضبط عاطل بحوزته 19 تذكرة هيروين في الخانكة
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الهيروين بكوم السمن والجعافرة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة،يفيد تلقيه اخطارا من النقيب سامح حنفى شاكر من قوات أمن الخانكة بضبط المدعو "ع. م. ا" ٢١ سنة عاطل بحوزته ١٩ تذكرة هيروين بالعافية.

وتحرر المحضر رقم ٢٣٨٦٠ لسنة ٢٠١٨ ادارى مركز الخانكة وجارى العرض على النيابة لتتوالى التحقيق.
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