عاجل.. إيفونا يصدم الأهلي





صدم ماليك إيفونا، لاعب النادي الأهلي السابق، جماهير القلعة الحمراء، بعد التقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب رحيله عن صفوف فريقه تيانجين الصيني.

وكتب النجم الجابوني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"وجهة جديدة"، مُرفقًا بها صور معبرة عن الطيران وعلامات الاستفهام، ليشير إلى عدم عودته للأهلي في يناير واللعب لفريق جديد.

وتسببت تلك التغريدة في تساؤل العديد من المتابعين عن مستقبل نجم الأهلي السابق واحتمالية عودته لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يُذكر أن ماليك إيفونا كان قد انتقل للنادي الأهلي في عام 2015 قبل أن يرحل بعد عام واحد إلى فريق تيانجين تيدا الصيني والذي انتقل من خلاله إلى قونيا سبور التركي على سبيل الإعارة والتي انتهت في يونيو الماضي.





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