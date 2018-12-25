عاجل.. إيفونا يصدم الأهلي
صدم ماليك إيفونا، لاعب النادي الأهلي السابق،
جماهير القلعة الحمراء، بعد التقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب رحيله عن صفوف فريقه
تيانجين الصيني.
وكتب النجم الجابوني عبر حسابه الشخصي على
موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"وجهة جديدة"، مُرفقًا بها صور معبرة عن الطيران
وعلامات الاستفهام، ليشير إلى عدم عودته للأهلي في يناير واللعب لفريق جديد.
وتسببت تلك التغريدة في تساؤل العديد من
المتابعين عن مستقبل نجم الأهلي السابق واحتمالية عودته لصفوف القلعة الحمراء خلال
فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
يُذكر أن ماليك إيفونا كان قد انتقل للنادي الأهلي في عام 2015 قبل أن يرحل بعد عام واحد إلى فريق تيانجين تيدا الصيني والذي انتقل من خلاله إلى قونيا سبور التركي على سبيل الإعارة والتي انتهت في يونيو الماضي.
أخر تطورات مستشفي الأهلي:
يطمئن خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة
القدم بالنادي الأهلي اليوم علي حالة اللاعبين الذين غابوا عن تدريب الفريق الجماعي
خلال الفترة الماضية للإصابة وخضعوا لبرنامج علاجي وتأهيلي. ويخضع السداسي وليد سليمان وصلاح محسن
وسعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة وإسلام محارب لفحص طبي اليوم، قبل انطلاق تدريب الفريق
الذي يقام عصراً على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية التي تقام يوم السبت المقبل
والمؤجلة من الأسبوع السادس في بطولة الدوري المصري. واشتكى سليمان من إصابة في كاحل القدم
خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب حالة الإجهاد التي تعرض لها، فيما تعرض سعد سمير للإصابة
بمزق في العضلة الخلفية، واشتكى صلاح محسن من إصابة في العضلة الضامة، كما تعرض ربيعة
لإصابة في اليد. وتعافى نجيب من الإصابة التي تعرض لها
بقطع في الرباط الداخلي للركبة، ويتحدد اليوم موعد مشاركته في المران الجماعي بعد خضوعه
لبرنامج علاجي وتأهيلي. ويحدد النادي الأهلي موقف إسلام محارب
من خلال فحص طبي اليوم الثلاثاء لمعرفة موعد عودته إلى المشاركة في المباريات الرسمية،
والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة المقبلة. واشتكى محارب من شد في عضلة السمانة خلال
مشاركته في مباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي التي أقيمت يوم الأحد الماضي بإياب دور
الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد عودة
اللاعب للتدريبات وجاهزيته للمشاركة من جديد في المباريات الرسمية. وقال هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة
القدم بالنادي الأهلي، إنه جاهز لمواجهة الداخلية التي تقام يوم السبت المقبل، والمؤجلة
من الأسبوع السادس في بطولة الدوري العام.
يطمئن خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم علي حالة اللاعبين الذين غابوا عن تدريب الفريق الجماعي خلال الفترة الماضية للإصابة وخضعوا لبرنامج علاجي وتأهيلي.
ويخضع السداسي وليد سليمان وصلاح محسن
وسعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة وإسلام محارب لفحص طبي اليوم، قبل انطلاق تدريب الفريق
الذي يقام عصراً على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة الداخلية التي تقام يوم السبت المقبل
والمؤجلة من الأسبوع السادس في بطولة الدوري المصري.
واشتكى سليمان من إصابة في كاحل القدم
خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب حالة الإجهاد التي تعرض لها، فيما تعرض سعد سمير للإصابة
بمزق في العضلة الخلفية، واشتكى صلاح محسن من إصابة في العضلة الضامة، كما تعرض ربيعة
لإصابة في اليد.
وتعافى نجيب من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الداخلي للركبة، ويتحدد اليوم موعد مشاركته في المران الجماعي بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.
ويحدد النادي الأهلي موقف إسلام محارب من خلال فحص طبي اليوم الثلاثاء لمعرفة موعد عودته إلى المشاركة في المباريات الرسمية، والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له في الفترة المقبلة.
واشتكى محارب من شد في عضلة السمانة خلال
مشاركته في مباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي التي أقيمت يوم الأحد الماضي بإياب دور
الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موعد عودة
اللاعب للتدريبات وجاهزيته للمشاركة من جديد في المباريات الرسمية.
وقال هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه جاهز لمواجهة الداخلية التي تقام يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الأسبوع السادس في بطولة الدوري العام.
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