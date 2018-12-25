ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أبو الغيط يدين العملية الإرهابية بمقر الخارجية الليبية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:30 م
أبو الغيط يدين العملية الإرهابية بمقر الخارجية الليبية
أحمد أبو الغيط
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأقسى العبارات، العملية الإرهابية التي وقعت اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الليبية طرابلس، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العاملين في الوزارة. وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لليبيا، حكومةً وشعباً، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم عائلات الضحايا الصبر والسلوان، ومتمنياً سرعة الشفاء للمصابين.



وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن هذه العملية النكراء تأتي لتؤكد من جديد أن يد الإرهاب الآثمة لا تتورع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة بحق الأبرياء، وأن هناك من يسعى لعرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وإطالة أمد الأزمة الليبية، وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد على المستويين الدولي والإقليمي لمساعدة الشعب الليبي على تخطي هذه الأزمة على النحو الذي يضمن إحلال كامل الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، والحفاظ على وحدة الأرض الليبية، واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
Advertisements
المزيد عن: يدين مقر وزارة الخارجية الليبية العملية الإرهابية أحمد ابو الغيط
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون