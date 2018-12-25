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رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم سامح شكري (صور)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:27 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم سامح شكري (صور)
سامح شكري
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استقبل سامح شكري، اليوم، المستشار حسين حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة، وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء يأتي على ضوء حرص الجانبين على التشاور المستمر وتعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة تحقيقاً للصالح العام.

 

وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة بكل حيادية وتجرد من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، منوهاً بحرص وزارة الخارجية على التواصل الدائم مع الهيئة في شأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

هذا، وقد قام المستشار حسين حمزة في نهاية اللقاء بتسليم الوزير شكري درعاً تكريماً له، وانعكاساً للتعاون المثمر بين الجانبين.

 

جدير بالذكر، أنه قد رافق رئيس هيئة قضايا الدولة في اللقاء كل من المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار بدري مجلي رئيس المكتب الفني، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد للهيئة.

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رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم سامح شكري (صور)
رئيس هيئة قضايا الدولة يكرم سامح شكري (صور)
المزيد عن: هيئة قضايا الدولة مصر سامح شكري تكريم سامح شكري
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