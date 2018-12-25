خبر غير سار لعشاق القهوة السوداء

اعتقادات خاطئة

عشاق القهوة السوداء يعتقدون أن القهوة لا يجب أن يضاف لها أي شيء ويفضل تناولها سادة، ولكن هذه العادة قد تكون مؤشرا سلبيا على صحتك النفسية، بحسب دراسة حديثة.





خبر غير سار للأشخاص الذين يفضلون مرارة القهوة

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة إينسبروك النمساوية، أن الشخص الذي يفضل مذاق المرارة سواء عند احتساء القهوة السوداء أو شرب المياه الغازية، أكثر عرضة لأن يكون ذا شخصية "حاقدة".





تعرف على نتائج الدراسة التي تم إجرائها

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، شملت الدراسة عينة من ألف شخص، وتم سؤال المشاركين عن بعض الأغذية التي يشتهونها، وفي المرحلة الأخيرة، تم تحديد ملامح شخصياتهم في اختبار نفسي.





وكشفت النتائج أن المشاركين الذين فضلوا المذاق المر في الأطعمة والمشروبات، بما فيها القهوة، كانت شخصياتهم أكثر خبثا مقارنة بمن يفضلون المشروبات الخفيفة ويحبون إضافة الحليب إلى فنجان القهوة.





ويقول الباحثان المشرفان على الدراسة، توبياس غريتيمير وكريستينا سوغياغلو، إن بحثهما أظهر علاقة المذاق المفضل بالشخصية، فالأشخاص الذين يفضلون المرارة مرشحون أكثر ليكونوا "ساديين".





وليست هذه الدراسة النمساوية أول عمل أكاديمي يكشف علاقة مذاق الطعام بشخصية الإنسان، ففي تجارب سابقة، كشف باحثون أن المذاق الحلو يجعل الناس أكثر لطفا ورغبة في مساعدة الآخرين.