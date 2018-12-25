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اسعار الذهب تستقر عند ختام التعاملات الصباحية في محلات الصاغة وعيار 21 يواصل الارتفاع

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:59 م
اسعار الذهب تستقر عند ختام التعاملات الصباحية في محلات الصاغة وعيار 21 يواصل الارتفاع
اسعار الذهب تستقر في ختام التعاملات الصباحية
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استقرت اسعار الذهب في ختام التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25-12-2018 وذلك بعد ارتفاع بنحو جنيهين في بداية التعاملات الصباحية اليوم وبذلك يواصل الذهب صعوده لليوم الثانى على التوالى وسجل سعر الذهب من عيار 21 وهو الاكثر تداولات في السوق المصري نحو 636 جنيها للجران وتنشر بوابة الفجر تحديث جديد لاسعار الذهب في السوق المحلى اليوم وجاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم 25-12-2018

عيار 18 :545 جنيها.

عيار 21: 636 جنيها.

عيار 24: 726 جنيها.

الجنيه الذهب: 5088 جنيها.

أوقية الذهب: 1269 دولار.

 اسعار الذهب العالمية

وتشهد أوقية الذهب ارتفاعا ملحوظا منذ إعلان البنك الفيدرالى الأمريكى نهاية الأسبوع الماضى رفع الفائدة، الأمر الذى دفع الذهب للارتفاع من 1245 دولار إلى 1269 دولار بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى.

 العومل المؤثر على اسعار الذهب
وتخضع أسعار الذهب فى مصر لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

 اسعار الذهب تستقر في ختام التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة وعيار 21 يواصل الارتفاع 
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