ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المشاهد الأولى للهجوم على الخارجية الليبية.. والسراج كان قريبا

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:59 م
المشاهد الأولى للهجوم على الخارجية الليبية.. والسراج كان قريبا
الخارجية الليبية
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

أكدت مصادر أن رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، كان بالقرب من موقع الهجوم الذي استهدف مقر وزارة الخارجية في طرابلس.

 

وقتل 4 أشخاص على الأقل، من بينهم موظفون حكوميون، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انفجار قوي هزَّ مقر الخارجية.

 

وأفادت مصادر "العربية" أن الهجوم نفذه انتحاريان، قتل أحدهما بعدما فجر نفسه، وقتل الآخر برصاص قوات الأمن الليبية.

 

وقالت المصادر إن من بين القتلى مدير إدارة التعاون الإسلامي بوزارة الخارجية الليبية إبراهيم الشابي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم داعش.

 

وكان سمع دوي انفجار وإطلاق أعيرة نارية داخل مقر الخارجية الليبية، الواقعة على طريق الشط في طرابلس، تلاها تصاعد لأعمدة الدخان من مبنى الوزارة.

 

Advertisements
المشاهد الأولى للهجوم على الخارجية الليبية.. والسراج كان قريبا
المشاهد الأولى للهجوم على الخارجية الليبية.. والسراج كان قريبا
المشاهد الأولى للهجوم على الخارجية الليبية.. والسراج كان قريبا
المشاهد الأولى للهجوم على الخارجية الليبية.. والسراج كان قريبا
المزيد عن: ليبيا فايز السراج تفجير انتحاري الهجوم المسلح المشاهد الاولى الخارجية الليبية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون