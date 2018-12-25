مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء يتعرض الجلد للجفاف بشكل ملحوظ، وقد تؤدي موجة البرد الشديد، التي تجتاحنا في أيام الشتاء إلى أمراض وإصابات من أنواع مختلفة، كهبوط حرارة الجسم إلى درجة قد تؤدي للإصابة بـ" الهيبوتراميا"، وهي حالة تنخفض فيها درجة حرارة الجسم إلى ما دون 35 مئوية، وهي تؤدي في حالات معينة للموت خاصة مع أصحاب الجهاز المناعي الضعيف والهش.

لذا تقدم "الفجر"، أبرز 10 نصائح لمواجهة الطقس شديد البرودة، وذلك من خلال السطور القادمة.

1- تناول مزيد من المياه، غالباَ ما نميل لتناول القهوة والشيكولا الساخنة للتخفيف من الشعور ببرودة الجو، وهو ما يجعلنا نغفل تناول المياه بشكل كافِ، ولاسيما مع عدم الشعور بالعطش في الشتاء، ولكن تناول المياه هو أكثر ما يشعركِ بالدفء، فضلاَ عن دورها في حماية البشرة من الجفاف.

2- استخدام مستحضرات التجميل العادية مع برودة الطقس يزيد من جفاف الجلد، لذا، نصح الموقع بضرورة الاعتماد على المنتجات التي تحتوي على مرطب، مثل المستحضرات التي تكون لها ملمس كريمي.

3- احتفظي بمرطب الشفاة في حقيبتكِ الخاصة، أكثر ما يتعرض للجفاف في الشتاء هو الشفاة، لذا يعد مرطب الشفاة سواء الذي يباع في الأسواق، أو حتى البدائل الطبيعية مثل زيت جوز الهند، من أهم المستحضرات التي لا غنى عنها في الشتاء، لذلك ينصح الموقع بوضعه في حقيبتكِ أو حتى جيب معطفكِ، للحصول على الترطيب طوال الوقت.

4- ضرورة استبدال الغسول المستخدم للوجه والجسم بنوع كريمي يحتوي على مرطب حتى لا تتعرض البشرة للجفاف.

5- الحرص على درجة حرارة ثابتة 21-24 مئوية بالغرفة.

6- الاهتمام بارتداء طبقتين من الملابس على الأقل، بحيث تكون واحدة منها على الأقل ملاصقة للجسم، لخلق عزل أفضل.

7- من المهم أرتداء جوارب وملابس داخلية جافة، وغير ملتصقة بشدة كي لا تعيق تدفق الدم.

8- تغطية الرأس في البيت أيضًا، حيث أظهرت الأبحاث أن 30% من فقدان الحرارة يتم عبر الرأس.

9- استخدام أغطية سرير من الصوف أو فرش بطانية صوف على الغطاء.

10- تناول 5-6 وجبات خفيفة باليوم والحرص على شرب 8 أكواب ماء باليوم.