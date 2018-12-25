فييرا يعود لتدريبات بتروجت قبل مواجهة الزمالك
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:42 م
محمد الصو
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شارك الإيفواري محمد فييرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، في تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.
وعاد فييرا، من الإصابة التي لحقت به بالعضلة الضامة خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي، وانتهت لصالح الأخير ضمن مؤجلات الدوري العام.
وخضع فييرا، لفحص طبي اليوم قبل قرار مؤمن سليمان المدير الفني، بمشاركته في المران الجماعي والذي أقيم صباح اليوم على الملعب الفرعي لبتروسبورت، بعد حصوله على تأكيدات بسلامته من طبيب الفريق.
ويستعد بتروجت، لمواجهة الزمالك، مساء الجمعة المفبلة ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.
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