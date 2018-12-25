فييرا يعود لتدريبات بتروجت قبل مواجهة الزمالك

شارك الإيفواري محمد فييرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، في تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك، بالدوري العام.





وعاد فييرا، من الإصابة التي لحقت به بالعضلة الضامة خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي، وانتهت لصالح الأخير ضمن مؤجلات الدوري العام.



