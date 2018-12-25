رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: التسامح له دور هام في استقرار المجتمع
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:38 م
ندى محمد
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قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن القيم الأخلاقية تبني أسس الدول والمجتمعات والحضارات، متابعا أن قيمة التسامح ذات أهمية كبيرة ويجب على كل فرد التحلي بها من أجل تقوية الروابط بين الناس وبعضها.
وأوضح، خلال لقائه مع فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن التسامح صعب على من ليس في صدره رحابة ورحمة وشفقة وكذلك على من لا يكتم غيظه ومن لا يتصف بالعفو، لافتًا إلى أن لها تأثير كبير ومباشر وتلعب دورًا مهمًا في استقرار الأسرة والدولة والمجتمع والعالم بأجمعه.
وأشار "عامر"، إلى أن التسامح له ثمار طيبة ويأتي مع جميع فئات المجتمع وليس مقتصرًا على الأهالي والأقارب أو الزوج أو الزوجة فقط، مضيفًا أنه يؤدي إلى الألفة والترابط والمحبة بين الناس.
وأوضح، خلال لقائه مع فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أن التسامح صعب على من ليس في صدره رحابة ورحمة وشفقة وكذلك على من لا يكتم غيظه ومن لا يتصف بالعفو، لافتًا إلى أن لها تأثير كبير ومباشر وتلعب دورًا مهمًا في استقرار الأسرة والدولة والمجتمع والعالم بأجمعه.
وأشار "عامر"، إلى أن التسامح له ثمار طيبة ويأتي مع جميع فئات المجتمع وليس مقتصرًا على الأهالي والأقارب أو الزوج أو الزوجة فقط، مضيفًا أنه يؤدي إلى الألفة والترابط والمحبة بين الناس.
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