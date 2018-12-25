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غدا.. "9090" يعلن خريطة 2019 في "الراديو بيضحك"

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:36 م
غدا.. 9090 يعلن خريطة 2019 في الراديو بيضحك
9090
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الفجر الفنى
 
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يعلن الراديو 9090، غدا، الخريطة البرامجية الجديدة له لعام 2019 التي ستبدأ من بداية يناير.

وذلك من خلال برنامج "الرديو بيضحك" الذي تقدمه الإذاعية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، حيث ستستعرض خلال الحلقة جميع البرامج الجديدة، والمذيعين الذين يقومون بتقديمها، ومواعيد البث الخاصة بها، بالإضافة إلى الأفكار الجديدة المتعلقة بالراديو 9090 التي سيتم تنفيذها في 2019.

برنامج "الراديو بيضحك" يذاع يومي الأربعاء والخميس في التاسعة مساء ولمدة ساعتين على الهواء.

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