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اتحاد الكرة يعاقب بتروجت لصالح عادل جمعة (مستند)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:26 م
اتحاد الكرة يعاقب بتروجت لصالح عادل جمعة (مستند)
محمد عادل جمعة
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محمد الصو
 
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة توقيع غرامة مالية قدرها 900 ألف جنيه على نادي بتروجت بعد فسخ التعاقد مع محمد عادل جمعة لاعب الفريق السابق، من طرف واحد.

وكان عادل جمعة تقدم بشكوى رسمية لدى مسؤولي الجبلاية يطالب فيها بقيمة تعاقده مع الفريق البترولي، بعدما تم فسخ تعاقده من طرف واحد، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بإحدى مباريات فريقه الموسم الماضي.

وعلى جانب آخر رفض جمعة قرار الجبلاية مؤكدًا أنه يستحق الحصول على مبلغ 6 ملايين جنيهًا كاملة، قيمة عقده للفسخ من جهة واحدة بالإضافة إلى أنه تم علاجه على نفقته الخاصة، رغم تعرضه للإصابة مع الفريق.

وقال هشام عبدربه محامي اللاعب إنه سيتم مخاطبة الجبلاية مجددًا والعودة إلى شئون اللاعبين، من أجل تقديم ما يثبت أحقية اللاعب في الحصول على أمواله كاملة.

ويعيش عادل جمعة حاليًا بدون أي فريق يلعب له بعد فسخ التعاقد مع بتروجت وينتظر العام الجديد من أجل الظهور بقميص أحد الأندية بالموسم الجاري.

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اتحاد الكرة يعاقب بتروجت لصالح عادل جمعة (مستند)
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