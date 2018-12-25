السودان: قوات الأمن تغلق الشارع المؤدي للقصر الرئاسي
أغلقت قوات الأمن السودانية، منذ قليل،
الشارع المؤدي للقصر الرئاسي، حسبما ذكرت شبكة 24 لايف، في خبر عاجل لها.
وغادر الرئيس السوداني عمر حسن البشير،
صباح اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر، بعد ساعات قليلة من خطابه الذي رد فيه على الاحتجاجات
التي اجتاحت مدن سودانية عديدة.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"
تقريرا، تحدثت فيه عن مغادرة البشير للخرطوم، وانتقاله إلى مدينة "ودمدني"
في ولاية الجزيرة.
وأشارت إلى أن البشير كان يرافقه عدد من
الوزراء في زيارته لولاية الجزيرة، التي افتتح خلالها عددا من المشاريع التنموية والخدمية.
كما قالت إن الرئيس السوداني سيعقد عددا
من اللقاءات الجماهيرية في الولاية، بمشاركة والي الجزيرة، محمد طاهر إيلا.
وقالت الوكالة السودانية إن البشير استهل
جولته بمشاهدة عرض لعدد من المشروعات التنموية في الولاية، والتي بلغت 292 مشروعا تنمويا
وخدميا في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والمياه والبنى التحتية والشباب
والرياضة والشؤون الاجتماعية والقطاع الاقتصادي، بتكلفة وصلت إلى 2.9 مليار جنيه سوداني.
وكان البشير قد وجه خطابا إلى الشعب السوداني،
مساء الاثنين، والذي حذر فيه من "الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط" في أول
تعليقات علنية له في اليوم السادس من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة الخرطوم.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية
(سونا) إن البشير اجتمع بمساعديه الأمنيين، ونقلت عنه قوله إن الدولة مستمرة في
"إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة".
وقال البشير، إن الدولة ماضية بإصلاحاتها
الاقتصادية، وحذر المواطنين من الالتفات لـ"مروجي الشائعات".
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