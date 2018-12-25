"ريلمي" تتعاون مع "جوميا" لتسويق أجهزتها في مصر
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:14 م
أحمد الشيخ
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قال اندرو نبيل المتحدث الرسمي لشركة ريلمي الصينية، إن ريلمي تستهدف فئة الشباب بشكل أساسي لذلك اختارت الشركة الطريقة الاقرب للشباب وهي منصات التجارة الالكترونية، وبالتالي تم الاتفاق مع شركة جوميا لتسويق هواتف realme بشكل حصري في مصر.
وأوضح "نبيل"، أن الشركة ستطلق جهازين فى السوق المصري الأول realme 2 pro وهو جهاز من الفئة المتوسطة بسعر مميز ويأتي بذاكرة ١٢٨ جيجا و٨ جيجا رام، وهو أول جهاز في هذه الفئة السعرية بهذه المواصفات، غير الكاميرات التى نركز عليها بشكل كبير.
واضاف المتحدث الرسمي لشركة ريلمي مصر، أن الجهاز الثاني في الفئة السعرية الأقل من المتوسطة وهو realme c1 والذي يأتى بمواصفات وسعر منافس للأجهزة في نفس الفئة.
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