ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غدًا.. وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لماراثون زايد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:13 م
غدًا.. وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لماراثون زايد
اشرف صبحي
طباعة
Advertisements
دينا نبيل
 
Advertisements
يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدًا الأربعاء، فاعليات المؤتمر الصحفي للنسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري، احتفالاً بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيِب الله ثراه، والمقرر إقامته يوم  28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية.

وسيكون المؤتمر الذي سيقام بأحد فنادق القاهرة ، للإعلان عن الضوابط والمعايير وشروط المارثون وتوزيع الجوائز.

ويحضر المؤتمر السفير جمعه مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة،  وفضيلة الشيخ الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والفريق ركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لمارثون زايد الخيري، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان.

Advertisements
المزيد عن: وزي الرياضة ماراثون زايد الخير كورة كرة رياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون