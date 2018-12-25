غدًا.. وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لماراثون زايد

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدًا الأربعاء، فاعليات المؤتمر الصحفي للنسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري، احتفالاً بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيِب الله ثراه، والمقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2018 بمحافظة الإسماعيلية.





وسيكون المؤتمر الذي سيقام بأحد فنادق القاهرة ، للإعلان عن الضوابط والمعايير وشروط المارثون وتوزيع الجوائز.





ويحضر المؤتمر السفير جمعه مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، وفضيلة الشيخ الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والفريق ركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لمارثون زايد الخيري، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الاورمان.



