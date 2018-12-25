اتفاقية استراتيجية بين أماديوس العالمية و EG GATE للارتقاء بمنظومة السياحة الالكترونية

أعلنت شركة AMADEUS العالمية الرائدة في تقديم حلول وتكنولوجيا السياحة والطيران عن تعاقدها مع شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE لتقديم باقة من الخدمات الالكترونية واللوجستية في مجالات التجارة الالكترونية والسياحة عبر منصتها الرقمية القومية EG GATE شهد توقيع الاتفاقية السيد خالد جاد مدير عام شركة Amadeus Egypt، والدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EG GATE ويهدف هذا التعاون إلى توفير المحتوى الخاص بشركة AMADEUS عبر منصة EG GATE بما يساعد على جذب السياحة العالمية لمصر وأتاحه المحتوى الخاص بشركات السياحة المصرية على منصة EG GATE بالاعتماد على أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية في مجال السياحة والطيران، كما يسعى لتسويق المحتوى المصري السياحي عالمياً من خلال قاعدة بيانات لما يقرب من 500,000 شركة سياحة عالمية تتعاون بشكل مباشر مع AMADEUS.





أكد خالد جاد مدير عام اماديوس مصر استطاعنا خلال فترة وجيزة تطويع البيانات الكبيرة BIG DATA من مصادر متعددة وتطبيق خوارزميات علمية حديثة لتحديد سلوك الشراء لدى العملاء واستعدادهم للدفع وبناءً على هذه المعلومات تقدم توصيات سريعة ودقيقة وذكية حول أفضل الأسعار وعروض شركات الطيران.





وتعمل أماديوس على توفير حزمة من الحلول المبتكرة تتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم إمكانية الوصول بسلاسة إلى رحلاتهم المنشودة عبر وكلاء السفر ومحركات البحث ومنظمي الرحلات وشركات الطيران والمطارات والفنادق والسيارات والسكك الحديدية.





أوضح جاد أن شركة أماديوس تعتمد أحدث التقنيات والحلول التكنولوجيا في مجال حجوزات السياحة والطيران، كما تساعد شركات الطيران والمطارات والفنادق والسكك الحديدية ومحركات البحث ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وغيرهم من شركات السفر على تشغيل عملياتهم وتحسين تجربة السفر





واشار مدير عام اماديوس مصر ان تقنيات الشركة المتطورة هى ثمرة شراكة طويلة الأمد بيننا وبين رواد قطاع السفر على مدار أكثر من 30 عاماً، اكتسبنا خلالها خبرات متميزة تجمع بين الإدراك الموسع لعادات السفر والقدرة على تصميم وتقديم أكثر الأنظمة تطوراً وموثوقية وأهمية التي يحتاجها عملاؤنا.











