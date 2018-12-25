ضحايا في انفجار سيارة مفخخة غرب الموصل
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 12:10 م
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أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بسقوط ضحايا في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تلعفر غرب الموصل.
وفى محافظة الأنبار ، أعلنت مديرية الاستخبارات
العسكرية اعتقال أحد الإرهابيين الذين يقومون بعمليات "التفخيخ " في منطقة
"البو طيبان " بالرمادي ، وضبط بحوزة المتهم ثلاثة كيلوجرامات من مادة
" تي إن تي " شديدة الانفجار ، واكتشاف سبعة مخازن "كلاشينكوف".
وفى محافظة الأنبار ، أعلنت مديرية الاستخبارات
العسكرية اعتقال أحد الإرهابيين الذين يقومون بعمليات "التفخيخ " في منطقة
"البو طيبان " بالرمادي ، وضبط بحوزة المتهم ثلاثة كيلوجرامات من مادة
" تي إن تي " شديدة الانفجار ، واكتشاف سبعة مخازن "كلاشينكوف".
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