"نزاهة": 563 مؤشراً لرصد "شبهات الفساد" في القطاعات الحكومية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:58 ص
اية حمروشي
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تمكنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بالكشف عن بناء 563 مؤشر أداء للرقابة على مختلف الجهات الحكومية المشمولة بأنظمة الخدمة المدينة، والجهات ذات الأنظمة واللوائح المستقلة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بالأداء وأحكام الرقابة على مختلف الجهات الحكومية لمكافحة أي عمليات فساد.
وتبين من خلال "عكاظ"، فقد صنفت الهيئة المؤشرات وفقا لطبيعة عمل المؤسسات والقطاعات الحكومية من أجل قياس الأداء والرصد الشامل لأي محاولات لارتكاب الفساد المالي والإداري بمختلف صوره وأنواعه.
وتبين من خلال "عكاظ"، فقد صنفت الهيئة المؤشرات وفقا لطبيعة عمل المؤسسات والقطاعات الحكومية من أجل قياس الأداء والرصد الشامل لأي محاولات لارتكاب الفساد المالي والإداري بمختلف صوره وأنواعه.
كما وضعت الهيئة لوحات إلكترونية في مقراتها لمتابعة هذه المؤشرات بشكل إلكتروني وفي حالة رصد أي مخالفة، يتم التدخل الفوري للتعديل أو المحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن نزاهة أنشأت مركزا للرقابة الإلكترونية على الجهات الحكومية سعيًا منها إلى تطوير مبادراتها في مجال الرقابة الإلكترونية بما يزيد من فاعليتها وكفاءة أدائها، وبما يحقق أفضل النتائج والمخرجات، من خلال كشف وتحديد حالات مخاطر الفساد، والآليات المناسبة للتعامل معها باستخدام الوسائل الإلكترونية لتحسين جودة القرارات المتخذة من قبل الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن نزاهة أنشأت مركزا للرقابة الإلكترونية على الجهات الحكومية سعيًا منها إلى تطوير مبادراتها في مجال الرقابة الإلكترونية بما يزيد من فاعليتها وكفاءة أدائها، وبما يحقق أفضل النتائج والمخرجات، من خلال كشف وتحديد حالات مخاطر الفساد، والآليات المناسبة للتعامل معها باستخدام الوسائل الإلكترونية لتحسين جودة القرارات المتخذة من قبل الهيئة.
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