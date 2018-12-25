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الأنبا توماس عدلي يستقبل محافظ الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:47 ص
الأنبا توماس عدلي يستقبل محافظ الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
جانب من اللقاء
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ماريان عيد
 
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استقبل صاحب النيافة الأنبا توماس عدلي، المدبّر الرسولي لايبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف،بكنيسة مارجرجس لاقاباط الكاثوليك بالجيزة، الوزير المحافظ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مع وفد رفيع المستوى من القيادات الأمنية والحكومية والنيابية والحزبية بمحافظة الجيزة، هذا فضلا عن وفد وزاره الأوقاف، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبال الوفد مع الأنبا توماس الأب ميلاد موسى وكيل المطرانية وراعي الكنيسة، مع مجلس رعية الكنيسة.

وفي كلمته أعرب نيافة الأنبا توماس عن شكره العميق للزيارة، وعن الجهود التي تقوم بها الدولة في خدمة الوطن داعيا من أجل استقرار البلاد ومزيد من الرخاء والنماء في خدمة الإنسان.
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