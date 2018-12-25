مصري يحصل على 36 ألف جنيه راتب شهر ماطله كفيله في صرفه بالسعودية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:44 ص
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في حصول طبيب مصري على مستحقاته من إحدى المراكز الطبية، وهو عبارة عن راتبه لشهر نوفمبر 2018 تمثل 7666 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 36 ألفا و500 جنيه مصري تقريبا.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين: إن وزير القوي العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مشكلة الطبيب المصري "م.ع " ، الذي يعمل في إحدي المراكز الطبية بالعاصمة بالمملكة، في حصوله علي راتبه عن شهر نوفمبر 2018 من إحدى المراكز الطبية بعد أن ماطله كفيله في صرفه، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
وأوضح أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، أوضح فيه أنه تواصل على الفور مع المدير المسئول بالمركز وتفاوض معه لصرف راتب الطبيب وديا، الذي استجاب علي الفور وقام بإيداع راتب الطبيب في حسابه البنكي.
وقدم الطبيب جزيل شكره وامتنانه لمكتب التمثيل العمالى ووزارة القوى العاملة لسرعة حل مشكلته بمجرد علمها.
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