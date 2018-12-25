الخارجية الليبية: مقتل مسلحين أحدهما فجر نفسه والآخر قتل برصاص قوات الأمن
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:52 ص
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أعلن مصدر مسؤول في الخارجية الليبية،
عن مقتل مسلحين أحدهما فجر نفسه والآخر قتل برصاص قوات الأمن، حسبما ذكرت قناة
سكاي نيوز عربية.
وقع انفجار قوي، صباح اليوم الثلاثاء،
25 ديسمبر، في محيط وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت موقع "الوسط" الليبي، عن
شهود عيان، قولهم إن انفجارا قويا، هز محيط وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني
بالعاصمة طرابلس. وبحسب شهود العيان، فإن الانفجار سبقه أصوات اشتباكات متقطعة.
فيما قالت وكالة "رويترز" إن
مسلحين هاجموا مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس اليوم الثلاثاء، دون المزيد من
التفاصيل.
بدورها، قالت قناة "سكاي نيوز"
إن انتحاري فجر نفسه داخل مقر وزارة الخارجية الليبية وسط العاصمة طرابلس، مؤكدة سقوط
قتيل و5 جرحى.
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