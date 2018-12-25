سقوط ضحايا في الهجوم المسلح على وزارة الخارجية الليبية

قتل شخص على الأقل، وأصيب 5 آخرون، في انفجار قوي هز مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء.

وتصاعدت أعمدة الدخان من مكان الانفجار وفق ما أظهرت بعض الصور، واكد شهود عيان.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أنه سبق الانفجار، الذي لم تتضح طبيعته على الفور، تبادل لإطلاق النار.