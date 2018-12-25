انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور المشير طنطاوي
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 10:17 ص
كريم المنجي
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انتشرت زحامات مرورية بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور المشير طنطاوي، مما أدى إلى زحامات مرورية بالطريق للمتجه الى التجمع ونتج عنها إصابة شخص، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور المشير طنطاوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور المشير طنطاوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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