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أجيري وجهاز المنتخب يغادرون القاهرة

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 09:00 ص
أجيري وجهاز المنتخب يغادرون القاهرة
اجيري
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الفجر الرياضي
 
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غادر المكسيكي خافيير أجيري، والثلاثي الإسباني تيتو جارسيا وخافيير هيرنانديز وسولا لوبيز، إلى إسبانيا لقضاء إجازة الكريسماس بعد توقف نشاط كرة القدم بالنسبة للمنتخب الوطني.

ومن المقرر أن يعود الرباعي أجيري وتيتو ولوبيز وخافيير إلى القاهرة يوم 8 يناير المقبل بعد انتهاء الاحتفالات في أوروبا.

تمسك المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بتعديل لائحة الفراعنة في حال تنظيم بطولة الأمم الإفريقية العام المقبل.


وكان مسؤولو الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، رفض في وقت سابق تعديل اللائحة بحجة أن اللائحة موضوع لكل اللاعبين قبل نهائيات كأس العالم الماضية، ولا يمكن تعديلها إلا بعد الانتهاء من منافسات الكان.


وتحدث أجيري، مع إيهاب لهيطة مدير المنتخب، من أجل ضرورة تعديل اللائحة، خاصةً أن الفريق أصبح مطالبًا بتحقيق اللقب في حالة تنظيم البطولة بالقاهرة.


وأعلن الاتحاد المصري عن التقدم بأوراق الترشح لاستضافة الإمم الإفريقية العام المقبل، عقب رفض دولة المغرب التقدم لاستضافة البطولة، بعدما تم سحب تنظيمها من االكاميرون بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية.


ومن المقرر أن يعلن الكاف، عن اسم البلد المستضيف للبطولة يوم 9 يناير المقبل على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي وتوزيع الجوائز السنوية، والتي ستقام يوم 8 من نفس الشهر بالعاصمة السنغالية داكار.


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