خلف الستار.. كواليس لقاء معز مسعود بـ"الأمير تشارلز"

قام الداعية المعروف معز مسعود، زوج الفنانة شيري عادل، بزيارة إلى الأمير تشارلز​، ولي عهد بريطانيا، مؤخرًا، بناء على دعوة وُجهت له لزيارة المتحف البريطاني.





وخلف الستار، في كواليس الزيارة التي دُعي لها معز مسعود، في ضيافة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، تم إهدؤه مسودة كتابه القادم "الحقيقة"، "Reality"، قبل نشره، كما قابل الداعية المعروف، المؤلفة البريطانية والباحثة المعروفة كارين أرمسترونج، والتي نال منها تعليقًا على كتابه بجانب تعليقات كوكبة من علماء التجربة والفلاسفة الذين أرسلوا لي آرائهم حول محتوى الكتاب والتي سيتم نشرها مع الكتاب.





ويتطرق كتاب "الحقيقة"، إلى الأسئلة الوجودية الكبرى من خلال تأمل نظرية المعرفة والعلم التجريبي، وتاريخ الفلسفة المادية، وآخر تطورات الفيزياء الحديثة، والداروينية في مراحلها الثلاثة، وذلك كما يقسّمها معز مسعود في رسالته للدكتوراة بجامعة كامبريدج.





إضافة إلى آخر تطورات علم الأعصاب، وعلاقة ذلك كله بالأسئلة عن أصل الكون الذي نعيش فيه، ونشأة الحياة على الأرض والوعي الإنساني، وغيرها من المواضيع الفكرية الهامة.





ومن المقرر أن يصدر الكتاب باللغتين الإنجليزية والعربية إضافة إلى لغات أخرى سيتم الإفصاح عنها، كما يُهدي معز مسعود، بعض النسخ لرواد صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في حفل إطلاق نسخته العربية.